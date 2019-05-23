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  3. Tekirdağ'da otomobil ile motorsiklet çarpıştı: 1 ölü

Tekirdağ'da otomobil ile motorsiklet çarpıştı: 1 ölü

Tekirdağ'da otomobil ile motorsiklet çarpıştı: 1 ölü

Merkez Süleymanpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

E.D. yönetimindeki 34 HA 9284 plakalı otomobil Hükümet Caddesi'nden Köprübaşı mevkisine giderken Sergen İlhan'ın (26) kullandığı 59 KS 928 plakalı motosiklet çarpıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İlhan kaza yerine sevk edilen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlhan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

(AA)

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