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  3. Tekirdağ'da jandarmadan drone ile kaçak mülteci operasyonu

Tekirdağ'da jandarmadan drone ile kaçak mülteci operasyonu

Tekirdağ'da jandarmadan drone ile kaçak mülteci operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, düzensiz göç hareketleri ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında havadan drone ve karadan sivil ekiplerle yaptığı denetimlerde 141 kaçak göçmen yakalandı, 9 organizatör gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç hareketleri ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında otoyollarda denetimler gerçekleştirdi. Dronelerle havadan, sivil ve resmi ekiplerle yapılan çalışmalarda, camları karartılmış hafif bir ticari aracı takibe alan ekipler,araçta yaptıkları aramalarda içerisinde çocuk, kadın ve yetişkinlerin bulunduğunu tespit ettiler. Diğer noktalarda da yapılan denetimlerde, 51 Pakistan, 32 Afganistan, 19 Bangladeş, 11 Cezayir, 6 Mısır, 5 Fas, 6 Eritre, 4 Sri Lanka, 3 Irak ve 4 Somali uyruklu olmak üzere toplam 141 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçaklara aracılık ve organizatörlük yapan 9 şüpheli gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

DHA

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