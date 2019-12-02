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  3. Tekirdağ'da işlenen cinayetin zanlısı 14 yıl sonra yakalandı

Tekirdağ'da işlenen cinayetin zanlısı 14 yıl sonra yakalandı

Tekirdağ'da işlenen cinayetin zanlısı 14 yıl sonra yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 14 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı.

Tekirdağ ile Çorlu emniyet müdürlükleri ekipleri, Kaya Haydar Kaya'nın (43) 2005 yılında Muhittin Mahallesi Kocaağa Sokağı'nda iş yerinden çıkarak aracına binmeye çalışırken uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili özel ekip oluşturdu. 

Ekipler, gerçekleştirdiği titiz çalışma sonucu bazı adreslere düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. 

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden katil zanlısı S.K, tutuklandı. Diğer şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

(AA)


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