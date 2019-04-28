Tekirdağda görülen kelebek hayrete düşürdü

Yeni Mahalle İnönü Caddesi’nde yürüyen Botanik Uzmanı Mesut Akçay ve Zihni Tezcan, eşine az rastlanır bir kelebek türüne rastladı. İri boy ve renkli, uzun ince kanatlarıyla dikkati çeken 'komando kelebeği' olarak da bilinen mekik kelebeği, en hızlı kanat çırpan, havada asılı durabilen kelebek olarak biliniyor. Kelebek, narin yapısıyla da göz kamaştırdı.

Malkara’da ilk defa mekik kelebeğine rastladığını dile getiren Mesut Akçay, kelebeği daha sonra ağaç yapraklarının üzerine bıraktı.

İHA