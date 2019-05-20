Tekirdağ'da bıçaklı kavga sonucu bir kişi yaşamını yitirdi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen M.K. (36) ile U.İ. (34), Gazibey Mahallesi'nde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.İ, bıçakla boynundan yaralandı.
112 Acil Servis ekibince Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan U.İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
(AA)