Tekirdağ'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Çene Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurdu. Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 48 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(AA)