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  3. Tekirdağ'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hayrabolu-Malkara yolunda yol kenarında insan kalabalığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan Pakistan uyruklu 29 düzensiz göçmenin insan taciri veya tacirleri tarafından yol kenarına bırakıldığını belirledi. 

Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA


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