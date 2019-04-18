Tekirdağ'da 178 polisle dev uygulama

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması ve güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması adına 16 Nisan 2019 günü ilimiz genelinde eş zamanlı olarak 'Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması' gerçekleştirildi. Risk analizine göre belirlenen okul çevreleri, okul çevrelerindeki parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, okul servis araçları, içkili yerler, bahis oynatılan işletmeler, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi yerlerde denetimler yapıldı" denildi.

İl merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak 178 personel ve 64 ekiple yapılan denetimlerde; 178 okul çevresi kontrol edildi, 197 umuma açık yer denetlendi, 4 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. Bin 348 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı denetimde, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı, 2 şahsa idari işlem uygulandı.

(İHA)