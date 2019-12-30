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  3. Tek bacaklı martı görenleri şoke ediyor! 'Nasıl olur'

Tek bacaklı martı görenleri şoke ediyor! 'Nasıl olur'

Tek bacaklı martı görenleri şoke ediyor! 'Nasıl olur'

Trabzon’da bir apartmanın çatısında görüntülenen martı tek bacaklı görüntüsü ile dikkat çekti.

Denizlerin simgesi martılar, bazen vapurda yolculuk sırasında, bazen sahildeki kayalıklarda, bazen de binaların çatısında sık sık karşımıza çıkan kuş türleri arasında yer alıyor.

Trabzon’da özellikle sahil kesimlere yakın yerlerde evlerin bacalarında sıkça görülen martılar zaman zaman evlerden kendilerine atılan yemek artıklarıyla beslendiği görülürken bunlar arasında en dikkat çekeni ise tek bacaklı martı oldu.

Tek ayak üzerine çok rahatlıkla hareket ettiği gözlenen martı, objektiflere yakalanırken uzun süre tek bacak üzerinde duruşu şaşırttı.

(İHA)


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