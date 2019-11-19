Teheccüd namazı nasıl kılınır? Teheccüd namazı ne zaman kılınır, kaç rekat?

Teheccüd namazı ne zaman kılınır, kaç rekat? sorusu Teheccüd namazı ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar tarafından aratılıyor. Gece uyumadan önce de kılınabilir fakat uyuyup uyandıktan sonra kılındığı için “teheccüd” ismini almıştır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) gece namazını hiç aksatmaz, hasta ya da kılamayacak durumda olsa bile oturarak kılardı. Teheccüd namazı nasıl kılınır? sorusunun yanıtına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

TEHECCÜD NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Teheccüt namazı, yatsı namazından sonra geceleyin kılınır. Bir süre uyuduktan sonra kalkılarak kılındığı için "teheccüd" denmiştir. Yorgunluk sebebiyle gece kalkamayacağından korkan kimsenin uykudan önce kılması da mümkündür. İki, dört veya sekiz rekât olarak kılınabilir. Çok faziletlidir ve ümmete sünnettir.

Teheccüt namazına, “Niyet ettim Allah rızası için teheccüt namazını kılmaya.” diye niyet edilir. Eğer gece teheccüt namazına kalkacak isek, vitir namazını geciktirip teheccüdün ardından gecenin son namazı olarak kılmamız daha faziletlidir.Teheccüd ve vitir namazları geceye bırakıldığı zaman, namaz tesbihatını yatsı namazından sonra yapmak gerekir. Vitir namazından sonra ayrıca muhtelif dualar ve virdler yapılabilir.

Teheccüd namazı, gece boyunca sabah namazı vaktinin girmesine kadar kılınabilir.

TEHECCÜD NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Yatsı namazından sonra ve geceleyin kılınır. Bir süre uyuduktan sonra gece boyunca sabah namazı vaktinin girmesine kadar kılınabilir.

TEHECCÜD NAMAZI KAÇ REKAT VE NASIL KILINIR?

Teheccüd namazı 2 rekattan 12 rekata kadar kılınabilir. Teheccüd namazı için önce niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için Teheccüd namazı kılmaya" diye niyet edilir ve Tekbir getirerek "Allahu Ekber" diyerek namaza başlanır.

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Teheccüd Namazı kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.