Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7643
  • 6,5554
  • 260.251
  • 95.491
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Tayland'dan Çanakkale'ye gelin geldi

Tayland'dan Çanakkale'ye gelin geldi

Tayland'dan Çanakkale'ye gelin geldi

Japonya'da dil eğitiminde tanıştığı Çanakkaleli Şafak Fındık ile köy meydanında yapılan düğünle dünyaevine giren Taylandlı Chisa Chairattanaphiphat, hayatını eşiyle köyde sürdürecek.

Taylandlı Chisa Chairattanaphiphat, Japonya'da dil okulunda tanıştığı Çanakkaleli gençle dünyaevine girdi.

Eceabat ilçesi Seddülbahir köyünde yaşayan Şafak Fındık, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda bilgisayar programcılığı öğrenimi görürken dil eğitimi için bir yıllığına Japonya'ya gitti.

Fındık ile kendisi gibi dil eğitimi için bu ülkede bulunan Taylandlı Chisa'nın arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüştü. Evlenmeye karar veren çift, geçen aralık ayında bu yolda ilk adımlarını atarak Tayland'da nişanlandı.

Türk usulü düğün için hazırlıklara başlayan çift, Eceabat'ta kuaför, fotoğraf çekimi, araç süslenmesi gibi hazırlıklarını tamamlayıp Seddülbahir'e geçti.

Chisa ve Şafak, köy meydanında yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Türk ve Taylandlı dünür aileler, düğünde gelin ve damatla dans etti, davul ve klarnet eşliğinde oynadı.



Davetliler, düğünde Chisa ile hatıra fotoğrafı çektirdi, öz çekim yaptı.

Bir düğün de Tayland da yapılacak

Şafak Fındık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir düğün de Tayland'da yapacaklarını söyledi.

Damadın yakınları ve arkadaşları tarafından "Sıla" ismiyle çağrılan Chisa da "Bir Türk'le dünyaevine gireceğimi daha önce hiç düşünememiştim. Çok mutluyum." dedi.

Kısa zamanda köy halkının sevgisini kazanan Chisa, eşi Şafak Fındık ile Seddülbahir köyündeki evlerinde yaşamaya karar verdi.

Fındık, eşiyle buradaki hayatını tarım ve balıkçılık yapıp internetten Japonca dil eğitimi vererek sürdürmeyi planlıyor. Chisa ise internet üzerinden Japonlara Tayland dilini öğretecek.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Ben yandım oğlun yanmasın'
Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı sosyal medyanın gündeminde: Kim paylaştı?
Yıldız Tilbe'ye sahnede 'Buray' sürprizi
Gençlik sırrı ortaya çıktı: Damardan güzellik
Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
<p>Japonya´nın Osaka kentinde yaş ortalaması 66 olan ´Obaachan´  isimli bir müzik grubu, G20 zirvesi

Babaannelerden Rekor Kıran Rap Şarkısı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cem Yılmaz oyaladı, Şener Şener mutfak kapısından kaçtı

Fındığa 'kahverengi kokarca' tehdidi