Tatlıcılarda Ramazan ayı bereketi

Ramazan ayının gemlisiyle Denizli’de tatlıcıları tatlı bir telaş sararken tatlı satışlarında ilk günden artış yaşandı. Sofralarını iftar sonrası tatlandırmak isteyen vatandaşlar, tatlıcıların yolunu tuttu. Hareketli günlerin yaşandığı Bayramyeri Meydanında en çok tüketilen tatlılardan olan tulumba tatlısı uygun fiyatlı olması nedeniyle yoğun talep görüyor. 13 TL’den satışa sunulan tulumba tatlısının ardından baklavalar da talep gören tatlıların başında yer alıyor.

Ramazan ayının diğer vazgeçilmezi olan lokma tatlısı ise 11 TL’den satışa çıkarken, ev baklavası 70 fıstıklı baklava ise 90 TL’den satılmaya başlandı.

İHA