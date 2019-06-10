10 Haziran 2019 Pazartesi 08:56 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 08:56
Tatilin sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor
9 günlük bayram tatilinin sona ermesinin ardından ilk mesai gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte trafik yoğunluğu yaşanıyor.
9 günlük bayram tatilinin sona ermesinin ardından ilk mesai gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte trafik yoğunluğu yaşanıyor. Öte yandan Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yolunda da otobüsler yoğunluk oluşturuyor.
(DHA)