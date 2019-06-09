Tatilin son günü... İşte yollarda son durum

Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanlar, Ankara'ya bağlantı yollarında cumartesi gününden bu yana yoğunluğa neden oluyor.

Araç yoğunluğu nedeniyle trafik akışında aksamaların yaşandığı yollarda, Karayolları ve trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

İstanbul, Samsun, Konya ve Eskişehir kara yollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle, araçlar oldukça yavaş ilerliyor. Arızalanan araçlar ve hasarlı kazalardan dolayı zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de kazalara anında müdahale ederek, bölgede yoğunluğun oluşmasını engellemeye çalışıyor.

Tatil dönüş yoğunluğu kara yollarında olduğu kadar, AŞTİ ve tren garı ile havalimanında da gözleniyor.

Bayram tatili dönüş yoğunluğunun gece geç saatlere kadar süreceği tahmin ediliyor.

Kilit kavşak Kırıkkale'de yoğunluk

43 ilin geçiş noktasında "kilit kavşak" konumunda yer alan Kırıkkale'de de yoğunluk yaşanıyor.

Araç yoğunluğu nedeniyle trafik akışında aksamaların yaşandığı yollarda, kara yolları ve trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, sürücüleri dikkatli araç sürmeleri konusunda da uyarıyor. Kayseri-Kırıkkale, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara kara yollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerleyebiliyor.

Arızalanan araçlar ve hasarlı kazalar da zaman zaman araç kuyruklarına neden oluyor.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kazalara anında müdahale edip, trafik yoğunluğu oluşmasını engellemeye çalışıyor.

Kentte bayram tatili süresince 20 yaralamalı kazada 54 vatandaşın yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan, 43 ilin geçiş, 52 şehrin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de, dün 100 binin üzerinde aracın geçtiği, bugün ise bu sayının daha da artacağı belirtildi.

Turizm merkezlerindeki yoğunluk devam ediyor

Ramazan Bayramı tatilinde yerli turist akınına uğrayan Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ile bu ilçelere bağlantı yollarında dönüş trafiği yoğunluğu yaşanıyor.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçenlerin yol açtığı yoğunluk nedeniyle oluşturulan trafik denetleme noktalarında incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ile Aydın-Muğla, Marmaris-Muğla ve Muğla-Denizli kara yollarındaki uygulama noktalarını gezen Vali Civelek, trafiğin son durumu hakkında bilgi aldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki çocuklara, Civelek ve Çetinkaya tarafından İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı iş birliğiyle başlatılan "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi kapsamında kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşür dağıtıldı.

Sohbet ettiği sürücülerden yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını isteyen Civelek, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasının önemini vurguladı.

Civelek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram tatili süresince trafik kazalarını en aza indirebilmek için il genelinde trafik düzeni ve güvenliğine yönelik tedbirleri en üst seviyeye çıkardıklarını söyledi.

Denetimlerin artırıldığını, drone'la ve helikopterlerle de havadan denetim yaptıklarını ifade eden Civelek, kentte bayram süresince olumsuz bir durum yaşanmadığını, gelen ziyaretçilerin evlerine mutlu bir şekilde döndüğünü kaydetti.

Civelek, Muğla ve ilçelerinde bayram tatili boyunca yaşanan yoğunluktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Öte yandan, Ramazan Bayramı tatilinde yerli turist akınına uğrayan Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ile bu ilçelere bağlantı yollarında yoğunluk devam ediyor.

Trafik polisleri ve jandarma ekipleri aralıksız alkol ve emniyet kemeri denetimi yaparken, hız limitinin üzerinde seyreden araç sürücülerine cezai işlem uyguluyor.

Antalya - Konya karayolunda araç yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Antalya-Konya karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Bayram tatilini geçirmek için Antalya'yı tercih eden binlerce kişi, dönüşe geçti.

Tatilin son gününde memleketlerine dönmek için yola çıkan tatilciler, Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir ve Akseki-Manavgat kara yollarında kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Sürücüler, sık sık tıkanan trafik ve sağanak yağış nedeniyle zor anlar geçirdi. Bölgede maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geldi.

Akseki Bölge Trafik ve Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, karadan denetimlerini sürdürüyor ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Yoğunluğun geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

(AA)