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Tartıştığı 4 kişi tarafından dövülerek öldürüldü

Tartıştığı 4 kişi tarafından dövülerek öldürüldü

Çanakkale Bozcaada'da, bir eğlence mekanından çıkışta 4 kişi tarafından dövülen Ramazan Öksüz yaşamını yitirdi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi Arka Deniz mevkiinde saat 03.30 sıralarında Ramazan Öksüz (31) bir eğlence mekanında eğlendikten sonra çıkışta, 4 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Grubun tekmeleyip, yumrukladığı Öksüz, yerde hareketsiz kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbinin durduğu belirlenen Ramazan Öksüz, sağlık ekibinin yaptığı 45 dakikalık kalp masajına rağmen, hayata döndürülemedi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Öksüz'ü döven 4 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Ramazan Öksüz'ün cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA

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