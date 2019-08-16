Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Tarlalarda oluşan dev obruklar paniğe neden oldu

Tarlalarda oluşan dev obruklar paniğe neden oldu

Tarlalarda oluşan dev obruklar paniğe neden oldu

Afyonkarahisar'ın Emirdağ İlçesinde tarlalarda oluşan dev obruklar paniğe neden oldu.

Emirdağ İlçesinde özellikle tarım arazilerinin bulunduğu Yeniköy ve Sığırcık köylerinde son günlerde bir biri ardına büyük obruklar oluştu. Tarlaların içerisindeki metrelerce derinlikteki göçükle karşılaşan köylüler büyük panik ve endişe yaşadı. Obruk görüntülerini sosyal medyada paylaşan çiftçiler yetkililerden konunun araştırılmasını istedi.

Obrukların Denizli depremiyle ilgisinin olup olmadığı ise merak ediliyor.  

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seda Bakan anne oldu
Ünlü oyuncudan olay yaratacak açıklamalar
Erkenci Kuş'un yıldızları Demet Özdemir ile Can Yaman'a tepki yağdı!
Edis ve Aleyna düşüşte mi?
Tarkan'dan dudak uçuklatan bilet fiyatı! Jennifer Lopez ile yarıştı
<p>Arabesk şarkıcısı Devran Çağlar (56), Maltepe’de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Çağlar’dan bir

Devran Çağlar Rezidansta Ölü Bulundu! Devran Çağlar Kimdir?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

BDDK'dan kredilere ilişkin önemli karar

'Kümbetteki mezarın Sultan Alaaddin'e ait olma ihtimali daha güçlü'