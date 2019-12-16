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  3. Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır? Milyoner sorusu!

Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır? Milyoner sorusu!

Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır" Milyoner sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 16 Aralık Pazartesi günü çıkan soru…

Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır?

A: İsveç

B: Norveç

C: Birleşik Krallık

D: Japonya

Doğru cevap: C Birleşik Krallık

 


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