Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır? Milyoner sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 16 Aralık Pazartesi günü çıkan soru…

Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır?

A: İsveç

B: Norveç

C: Birleşik Krallık

D: Japonya

Doğru cevap: C Birleşik Krallık