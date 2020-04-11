"Tarihte el-Bahrü'd-dahili, Bahrü'r- Rum, Bahrü'l-Mağrib, Bahrü'ş Şam, Bahrü'l-Efrenc adlarıyla anılan deniz hangisidir?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



A: Karadeniz

B: Akdeniz

C: Kızıldeniz

D: Hazar Denizi

Doğru cevap: B Akdeniz

Bugünkü arapça'da el-bahrü’l-ebyaz el-mutavassıt denilen akdeniz'dir. Müslümanlar tarih boyunca bahrü’r-rûm yani rum denizi demişlerdir.