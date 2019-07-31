Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5179
  • 6,1567
  • 253.767
  • 102.538
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Ankara'da tarihi eser kaçakçıları yakalandı

Ankara'da tarihi eser kaçakçıları yakalandı

Ankara'da tarihi eser kaçakçıları yakalandı

Başkentte bir otomobilde Roma Dönemi'ne ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendiren 638 parça ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Yapılan aramada, Roma Dönemi'ne ait tarihi eser niteliğinde farklı boyutlarda 2 şişe, 2 metal heykel, 1 ejderha başlı şamdan, 36 obje, 7 yüzük ve 590 sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan S.K. ve A.G gözaltına alındı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Selami Şahin: Ne acılı günler yaşadım! 16 yaşındaydım...
Ünlü manken bavulun içinde ölü bulunmuştu... Detaylar ortaya çıkıyor!
Ünlü pop yıldızının şarkısı çalıntı çıktı!
Ünlü oyuncu sitem etti: Yapışırsa yapışsın, ne yapayım?
Ezgi Eyüpoğlu ve Kaan Yıldırım'dan kafa karıştıran paylaşımlar! Barıştılar mı?
<p>Boeing tarafından imal edilen 6 yeni F-15SA tipi savaş uçağı, Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvve

Suudi Arabistan´a 6 Yeni F-15SA

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dört büyükler transferlere 25 milyon Euro'dan az harcadı

Emekliye ve memura müjde paket yolda! İşte tüm detaylar