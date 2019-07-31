Ankara'da tarihi eser kaçakçıları yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Yapılan aramada, Roma Dönemi'ne ait tarihi eser niteliğinde farklı boyutlarda 2 şişe, 2 metal heykel, 1 ejderha başlı şamdan, 36 obje, 7 yüzük ve 590 sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan S.K. ve A.G gözaltına alındı.

AA