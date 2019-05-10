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Tarihi anıtın bulunduğu alanda kaçak kazı

Tarihi anıtın bulunduğu alanda kaçak kazı

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Roma dönemine ait Kuşkayası Yol Anıtı'nın bulunduğu alanda defineciler, 1,5 metre derinliğinde 2 kuyu açtı. Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzol, tarihi dokuya zarar verenlerin bulunması için talimat verdiklerini söyledi.

Bartın- Amasra yolu üzerinde bulunan, Roma İmparatoru Tiberius Germanicus Claudius adına 1941 ile 1954 yılları arasında kayalara oyularak, yapılan heykel ve kitabelerin bulunduğu dinlenme yeri olan, Anadolu'nun tek yol anıtı olduğu belirtilen Kuşkayası Yol Anıtı'nda defineciler tarafından kaçak kazı yapıldı. Kuşkayası Yol Anıtı'nın kaya oymalarının bittiği toprak zeminde 1,5 metre derinliğinde 2 kuyu kazan defineciler, yanlarında getirdikleri çuvalları da bıraktı. Kuşkayası Yol Anıtı'nı görmeye gelen tatilciler, duruma tepki gösterdi.

Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, "Kuşkayası Yol Anıtı Roma döneminde yapılan Amasra için ülkemiz için önemli eserlerden biridir. Bizler de yol anıtının alt tarafında 2 kaçak kazı yapıldığını ihbar aldık. Jandarmamıza ve gerekli mercilere talimatımızı verdik. İnşallah bu tarihe zarar verenler bir an önce bulunur ve adalete teslim edilir. Bu durum bizleri de üzdü" dedi.

(DHA)

 

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