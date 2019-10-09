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  3. Tarih düşmanları yine işbaşında! 'Dikitaş'ı hedef aldılar

Tarih düşmanları yine işbaşında! 'Dikitaş'ı hedef aldılar

Tarih düşmanları yine işbaşında! 'Dikitaş'ı hedef aldılar

Bursa'nın İznik ilçesinde Elbeyli köyü sınırlarında bir tarlada bulunan 2 bin yıllık Roma dönemi eseri "Dikilitaş"ı hedef tahtası yaptılar.

MS 1. yüzyılda Roma'nın soylularından Cassius Philiscus adına yaptırılan Dikilitaş abidesi, tarih düşmaları tarafından silahla ateş edilerek hedef tahtası haline getirildi. Üst üste dizilmiş beş farklı taştan oluşan 12 metre yüksekliğindeki tarihi eserin bazı kısımlarında 7 adet kurşun deliğinin olduğu görüldü. Anıtı ziyarete gelenler gördükleri karşısında üzüldüklerini ifade ederek, "Tarihî eserleri koruyup kollamak lâzım. Merak ettik geldik. Ancak görünen o ki tahrip edilmiş" dediler.

Öte yandan ilçe de turizmcilik yapan Ali Karaman, "Ben bir bisiklet tutkunuyum, bisikletim ile buraya gelip fotoğraf çekmek istedim. Gördüğüm manzara hiç de hoş değildi. Yaklaşık 2 bin yıldır ayakta duran tarihi eser mermilerin hedefi olmuş. Resmen hedef tahtası yapmışlar. Anıtı tahrip etmişler" ifadelerini kullandı.

Söz konusu anıt Beştaş, Nişantaşı ve Dikilitaş adları ile de bilinmekte. Üzerindeki Yunanca kitabeden MS 1. yüzyılda C. Cassius Philiscus'a ait olduğu anlaşılmakta. Anıtın üzerindeki kitabede "C. Cassius Philiscus, C. Cassius Asklepiodotus'un oğlu 83 yıl yaşadı" yazılı. Altı taştan oluştuğu bilinmekte. Ancak altıncı taş bugün yerinde yok. Dikilitaş'ın en tepesinde kartal veya mitlerin zafer tanrıçası Nikea'nın, anıtın bir diğer yönünde ise Philiscus'un heykelinin olduğu sanılmakta.

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