Taksim'de hırsız kendisini tıraş eden kuaförün cep telefonunu çaldı

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İran uyruklu olduğu öğrenilen bir şahıs, semtteki kuaföre gelerek tıraş olmak istedi. Bir süre içeride sıra bekleyen şahıs ardından koltuğa oturarak tıraş olmaya başladı. Dakikalar sonra tıraşı biten şahıs, ücretini ödedikten sonra içeride bir süre dolandı. İranlı şahıs ardından tıraş olan başka bir müşteri ile çalışanın gözleri önünde 5 bin lira değerindeki cep telefonunu çaldı. Kaşla göz arasında soğukkanlı bir şekilde telefonu çalan hırsız, kendisini tıraş eden İranlı çalışan Muhammet F.’nin elini de sıkarak arkadaşıyla birlikte iş yerinden çıktı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

HEM TELEFONUNU ÇALDI HEM DE ELİNİ SIKTI

Olayın ardından cep telefonunun yerinde olmadığını gören F., durumu patronuna bildirdi. İş yeri sahibinin güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonucunda telefonun İranlı müşteri tarafından çalındığı ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerini alan F., polis merkezine giderek şikayette bulundu. Görüntülerde, şahıs tıraş olduktan sonra içeride dolaşıyor. Bir süre sonra cep telefonunu çalıyor. Kendisini tıraş eden çalışanın elini sıkan şahıs arkadaşıyla ayrılıyor.

“BEN İRANLIYIM BAŞKA BİR İRANLI TELEFONUMU ÇALDI"

Telefonu çalınan Muhammet F., “Benim telefon buradaydı. İranlı müşteri telefonu götürdü, çaldı. Bende telaş yaptım. Telefonum 5 bin liraydı. Ben İranlıyım başka bir İranlı telefonumu çaldı” dedi. Öte yandan iş yeri sahibi hırsızı olaydan 2 gün sonra bir kafeteryada nargile içerken yakaladı. Polis merkezine teslim edilen hırsızın, adli işlemleri yapıldıktan sonra sınır dışı edileceği öğrenildi.

İHA