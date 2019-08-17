Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5848
  • 6,2105
  • 270.76
  • 95734.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Taksim Meydanında taksiciyle kadın turist arasında arbede yaşandı

Taksim Meydanında taksiciyle kadın turist arasında arbede yaşandı

Taksim Meydanında taksiciyle kadın turist arasında arbede yaşandı

Taksim Meydanı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan kadın turiste taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen kadının tepki göstermesiyle taksi şoförüyle arasında arbede çıktı. Kendisine tükürdüğünü iddia ettiği turisti darp eden taksi şoförü gözaltına alındı.

Taksim Meydanı’nda meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Taksim Meydanı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan turist Yasen T.’ye seyir halindeki taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle turist kadın önce yere düştü ardından ayağa kalkarak taksi şoförüne tepki gösterdi. Aracından inen şoförün karşılık vermesi üzerine İsrailli turist taksi şoförüne tükürdü. Bunun üzerine ikili arasında arbede çıktı. Bunu gören çevredeki vatandaşlar araya girerek ikiliyi ayırmaya çalıştı. Ancak arbede sırasında turist kadın fenalık geçirdi. Meydanda arbede yaşandığını gören güven timleri ise olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Taksiciden şikayetçi olduğunu belirten turist kadın ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Taksi şoförü Erkan K.’nın da turistten şikayetçi olmasıyla taraflar adli işlemlerin yapılması için Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Meydana gelen olayın kesin sebebinin anlaşılması amacıyla Taksim Meydanı’nda bulunan şehir polis kameralarının inceleme altına alındığı öğrenildi.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sıla'nın panik gecesi
Fahriye Evcen'e bir destek de eşi Burak Özçivit'ten
Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'dan flaş karar!
Buse Varol: Aşkın en güzel hali
Seda Bakan anne oldu
<p>Olay 8 Ağustos günü Ataşehir´de meydana geldi. İddiaya göre telefon bayiinden aldıkları hat iki g

Telefon Bayiini Basıp Çalışanı Önce Dövdüler Sonra Vurdular

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

'Mardin taşı dünya saraylarında kullanılacak'

Emeklilere müjde! Faizsiz 6 bin 62 lira