Tahmidiye duası nedir? Tahmidiye duası okunuşu ve fazileti ne?

Tahmidiye duası okunuşu ve fazileti hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar bulunuyor. Tahmidiye duası cevşenin on iki bölümünden birini oluşturan bir duadır. Dua etmek kulu hem yaratıcısını yakınlaştırır hem deme huzura eriştirir.

TAHMİDİYE DUASI NEDİR?

Cevşenin 6 bölümü Tahmidiye duasından meydana gelmektedir.

Tahmidiye Duasında yine Celcelutiye,Sekine,Ercuze gibi Altı isim vurgulanmıştır. Her bir isim verildikten sonra Kur’an-ı Kerim’den 9 adet sırlı ayet yer almaktadır ve Allah’u Teala’ya en çok şükretmemiz gereken nimet olan İman ve Nübüvvet özellikle tekrarlanarak hamndetmeyi unutmamız gerektiği hatırlatılır.

İsmi Azam bütün duaların kabul anahtarı olan Allahu Teala’nın sırrı yüksek bir ismidir. Tek bir kelime olduğu kesin olmayıp bir çok iismleri barındıran bir mübarek dua olabileceği gibi her insana has bir ismi azam olabileceği de öne sürülmüştür.Bu İsmi Azam ile ne dua edilirse kabul olur.

TAHMİDİYE DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.

Bismillahirrahmanirrahim.

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddus.

Feenzelallahu sekinetehu aleyh.

La yahzünühümu’l feze’u’l-ekber.

Yurzekune ferihine bima atahum.

Selamun Kavlem-mir-rabbir-rahim.

Ya naru kuni berdev-ve selama.

Lillezine amenu hüdev-ve şifaun.

Ve nünezzilu mine’l- Kur’ani ma hüve şifauv ve rahmetul-lilmü’minin.

1)Ve’lhamdu lillahi rabbi’l-alemin. Ale’l-imani billahi ve ala vahdaniyyetihi ve ala külli ismim min esmaihi te’ala ve ‘ala külli sıfatim min sıfatihi sübhanehu hamdem-bi adedi cemi’i tecelliyati esmaihi ve sıfatihi celle celaluhu mine’l-ezeli ile’l-ebedi la ilahe illa hu.

2)Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ale’r-risaleti’l-Muhammediyyeti ve’l-imani biha hamdem-bi-adedi hasenati Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme ve kemalatihi ve semeratihi ve fevaidihi ve bi- ‘adedi hasenati alihi ve ashabihi ve ümmetihi ‘aleyhi’s-salatu ve’s-selam.

3) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ale’l –Kur’ani ve’l-imani bihi hamdem-bi –‘adedi meani’l Kur’ani’l mütesavvirati fi’l-efhami ve-bi-adedi kelimatihi ve hurufatihi’l mütemessileti fi’l-hevai ila ahiri’z zaman.

4) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala ni’meti’l-imani ve’l – Kur’ani ve’l-islami hamdem- bi-‘adedi’l-melaiketi ve’r-ruhaniyyati ve’l-enami ve tesbihatihim ve tahmidatihim ve tekbiratihim ve tehlilatihim fi-cemi’i’l-ezman.

5) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala ni’meti’l- imani ve’l-Kur’ani bi-adedi’n-nucumi ve harekatiha ve sekenatiha ve zerratiha.

6) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ale’l-imani ve’l-Kur’ani bi-adedi’n-nebatati ve’l eşcari ve evrakıha ve ezhariha ve esmariha ve büzuriha ve tesbihatiha ve tahmidatiha.

7) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala ni’meti’l-imani ve’l-Kur’ani hamdem-bi-adedi’t-tuyuri ve’t-tuveyrati ve’l-hayvanati ve’l-huveynati ve asvatiha ve enfasiha ve tesbihatiha ve tahmidatiha.

8) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala in’amatillahi aleyna bi’l-et’imeti ve’n-ni’ami hamdem-bi-‘adedi cemi’i’l-et’imeti ve’n-ni’ami ve enva’iha ve ravaihiha ve tu’umiha ve eczaiha.

9) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala in’amatillahi aleyna bi’l-imani ve’l Kur’ani ve bi-risaleti’n-nuri ve bileyleti’l-kadri ve’l-mi’raci ve’l beraeti ve’r-ragaibi hamdem-bi-‘adedi ‘aşirati dekaiki şehri ramadane ve bi-‘adedi hurufati risaleti’n-nuri’l-mektubeti ve’l-makrueti ila ahiri’z-zaman.

10) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala ni’meti’l-Kur’ani bi-‘adedi sevabati kiraeti kelimati’l-Kur’ani ve hurufihi min-evveli’n-nuzuli ila ahiri’z-zaman.

11) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala ni’meti’l-imani ve’l –islamiyyeti’l-leti hiye merdıyyatu rabbi’l-‘alemine hamdem-bi-‘adedi hasenati’l-mü’minine ve’l-müslimin.

12) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. ‘Ala ni’metil-Kur’ani ve’l-imani ve resaili’n-nuri hamdem-bi-adedi zerrati’l-kainati ve mürekkebatiha ve tesbihatiha.

13) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ale’l-Kur’ani ve’l-imani ve’l-islami hamdem-bi-‘adedi evrakı’l-eşcari ve emvaci’l-bihari ve katarati’l-emtari ve neğamati’l-atyari ve leme ‘ati’lenvari ve büzuri’l-ezhari ve nüvatati’l-esmari fi-cemi’i’l-asari ve’l-aktar.

14) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ale’l-imani ve’l-Kur’ani bi-‘adedi’l-ma ‘adini ve’l-mevalidi ve hassıyyatiha ve semeratiha ve menafi’iha.

15) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ale’l-imani ve’l-Kur’ani ve’l-islami hamdem-bi adedi’l-emlaki ve’l-ervahi ve’l-insi ve’l-canni ve’n-nebati ve’l-hayvani ve tahmidatiha ve tesbihatiha fi-cemi’i’l-ezman.

16) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala ni’meti’l-Kur’ani ve’l-imani ve resaili’n-nuri hamdem-meleel-berra ve’l-bahra ve’l-‘arşa ve’l-kürsiyye ve’l-arda ve’s-semae.

17) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ale’l-ahirati ve’l-imani biha hamdem-melee’d-dünya ve’l ahirah.

18) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ale’l-cenneti ve’l-imani biha hamdem-melee’l-cennati bi-‘adedi in ‘amatillahi te’ala ‘ala ehliha ebede’l-abidin.

19) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala küllim min-ni’amihi hamdem-bi-‘adedi külli ni‘amehi kema yeliku bi-cenabihi celle celaluhu.

Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ferd, Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Hakem, Ya Adl, Ya Kuddus.

Bi-hakkı ismike’l-azami. Ve bi-hakkı ayati furkanike’l-ahkemi. Salli ala seyyidina Muhammedin rasulike’l-ekram. Bi-adedi zerrati vücudina. Ve bi-adedi aşirati dekaiki umrina. Ve hayatina. Ve enzil aleyna ve ala talebeti resaili’n-nuri’s-sekinete ve’t-temkine ve’l-ıtmi’nan. Kema enzelte ala nebiyyike’l-muhtari ‘aleyhi’s-salatu ve’s-selam.

Ve enzil aleyna ve ala talebeti resaili’n nuri’s sekinete ve’l-imanel-halis. Ve’l-yakine’l-kamile ve’n-niyyete’s-sadikate ve’l-metanete’l-etemme fi-hidmeti’l-Kur’ani ve’l-iman. Ve amin feze ‘ana bi-def’i’l-bid’iyyati’l-hailati an- şe airi’l-islam. Ve ferrih kulubena bi-i ‘lani’ş-şe airi’l-islamiyyeti an-karibi’z-zamani ve bi neşri resaili’n nuri bi kemali’r revaci beyne’l alemi’l islam. Ve sellimna ve sellim dinena. Vesellim resaili’n nuri ve talebeteha min tecavuzi’l mülhidin. Verzukna verzuk Üstazena Sa’iden Nursi radıyallahu anhu. Vezuk talebete risaleti’n nuri’s selamete ve’l afiyete fi’d-dini ve’d dünya ve’l ahirah. Veşfi emradana. Vec’ali’l-Kur’ane şifael-lena ve lehum min-külli dain.

Vec’alna vec’alhum mine’l hamdine’ş şakirine daima. Amin, ve’l hamdü lillahi rabbi’l alemine ve sallallahu ala seyyidina Muhammediv ve ala alihi ve sahbihi ecme’in. Amin. amin. amin

TAHMİDİYE DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber Allahu ekber.

Bismillâhirrahmânirrahîm

Ferdün. Hayyün. Kayyûmün. Hakemün. Adlün. Kuddûsün. ([1])

“Allah Peygamberinin üzerine huzur ve emniyet indirdi” (Tevbe:40)

“Emniyete alındıkları için en büyük korku ve dehşet veren kıyametin kopması bile onları korkutamaz” (Enbiyâ:103)

“Onlara rızıklar verilir, onlar Allah’ın ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler” (Âl-i îmran:169)

“Rahmet sahibi Rab’lerinden onlara söz olarak selâm gelir” (Yasin: 58)

“Ey ateş soğuk ve selametli ol” (Enbiyâ:69)

“Biz Kur’andan gelen ayetleri müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz” (îsrâ:82) [2](Bu kısıma kadar her hamd için tekrarlanır)

1- “Allah-u Teâlâya (c.c.) imana, Onun birliğine, isim ve sıfatlarından her birine; ezelden ebede kadar bütün isim ve sıfatlarının tecellîleri adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun ki kusur ve noksanlıktan münezzehtir Kendisinden başka ilâh yoktur”.

2- Muhammed’in risaletine ve o risalete imana; Muhammed Aleyhissalâtü Vesselamın yaptığı haseneler, üstün meziyetler sayılan kemâlâtı, sağladığı güzel neticeler ve faydalar sayısınca ve onun âl ve Âshâbı ve ümmetinin iyilikleri adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

3- Kur’an ve ona imana; Kur’an’ın akıllarda tasavvur edilen manaları sayısınca ve ahirzamana kadar havada temessül eden kelimeleri, harfleri adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

4- İman, Kur’an ve İslâm nimetine; melekler, ruhanîler ve insanlar adedince ve her zaman yaptıkları teşbihler, hamdler, tekbirler ve tehliller sayısınca Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

5-İman ve Kur’an nîmetine; yıldızlar ve yıldızların hareketleri, durmaları ve zerreleri adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

6- İman ve Kur’ân’a bitkiler, ağaçlar ve yaprakları, çiçekleri, meyveleri, çekirdekleri sayısınca ve yaptıkları teşbihler ve ettikleri hamdler adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

7- İman ve Kur’ân nimetine; kuşlar ve kuşcuklar, hayvanlar ve hayvancıklar sayısınca ve onların çıkardıkları sesler, aldıkları nefesler, yaptıkları teşbihler ve ettikleri hamdler adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

8- Allah’ın, üzerimize olan yiyecekteki ikram ve nimetlerine karşı; yemekler, nimetler sayısınca ve bunların çeşitleri, kokuları, tat ve parçaları adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

9- Allah’ın üzerimize olan iman, Kur’ân, Risâle-i Nur; Kadir, Mîrac, Beraat ve Regâib gecelerindeki nimetlerine karşı, Kadir, Mîraç, Beraat, Regâib geceleri ile Ramazan ayının dakikalarının âşireleri ([3]) sayısınca ve ahir zamana kadar Risâle-i Nur’un yazılan ve okunan harfleri adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

10-Kur’ân nimetine; inişinden beri ahir zamana kadar okunan kelime ve harflerinin sevapları adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

11- İman ve Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın rızası İslâmiyet nimetine karşılık; Mü’minlerin, Müslümanların yaptıkları hasenat adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

12- Kur’ân, iman ve Risâle-i Nur nimetine; kâinatın zerreleri, terkipleri ve yaptıkları tesbihatları adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

13- Kur’ân, îman ve İslâmiyete; bütün asır ve çağlarda, bütün mekân ve beldelerde var olan, ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları, yağmurların katreleri; kuşların nağmeleri, nurların lem’aları, çiçeklerin habbeleri, meyvelerin çekirdekleri adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

14-İman ve Kur’an’a; madenler ve madenlerden meydana gelen mevcudatın, hususiyetleri, güzel meyve ve neticeleri ve menfaatleri adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

15- Kur’ân, iman ve İslamiyet’e; melekler, ruhlar, insanlar, cinler, bitkiler, hayvanlar ve bunlar tarafından her zaman dergâh-ı ilâhiye yükselen hamdler, teşbihler adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

16- Kur’ân, iman ve Risâle-i Nur nimetine; denizler, karalar, Arş ve Kürsiyi, yer ve gökler dolusu Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

17- Ahiretin varlığına ve ona imana; dünya ve ahiret dolusu Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

18- Cennetin varlığına ve ona imana; Cennetler dolusu ebediyen Allah’ın Cennet ehlinin üzerine olan nimetleri, ikramları adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

19- Her bir nimetine; bütün nimetleri adedince, şanına ve Zatına lâyık şekilde Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

20- Ya Allah.. Ya Rahman.. Ya Rahim.. Ya Ferd. Ya Hayy.. Ya Kayyûm.. Ya Hakem.. Ya Adl.. Ya Kuddûs.

21- Senden bu isimlerinin ve İsm-i Âzamının hakkı için, en iyi bir surette hakkı batıldan ayıran Kur’ân olan Furkan-ı Ahkeminin ayetlerinin hakkı için, Resûl-i Ekremin olan Efendimiz Muhammed’e (s.a.v), vücudumuzdaki zerreler, ömür ve hayatımızda geçirdiğimiz dakikaların âşireleri adedince rahmet ve salât indir! Seçkin peygamberinin (s.a.v) üzerine indirdiğin gibi bizim ve Risâle-i Nur Talebelerinin üzerine sekînet, huzur, sebat ve itmi’nan indir! îman ve Kur’ân hizmetinde, bizim ve Risâle-i Nur Talebelerinin üzerine sekînet, tertemiz hâlis îman, kâmil ve olgun yakîn, sâdık ve doğru niyet ve tam bir metanet indir! İslâm şeâirinden korkunç ve dehşetli bid’aları defetmekle korku ve telaşımızı emniyete çevir!

22- Yakın zamanda İslâm şeâirinin ilânı ve Risâle-i Nur’un İslâm âleminde tam revaç bulup, yayılmasıyla kalblerimizi ferahlandır! Din düşmanlarının tecâvüzlerinden bizi, dinimizi, Risâle-i Nur’u ve talebelerini muhafaza eyle, selâmet ver! Bize, Üstadımız Said Nursîye (r.a.) ve Risâle-i Nur Talebelerine, dinde, dünyada ve âhirette selâmet ve afiyet ihsan eyle, hastalıklarımıza şifa ver. Kur’ân-ı, bizim ve onların dertlerine şifa kıl. Bizi ve onları devamlı olarak hamd ve şükredenlerden eyle! Âmin..

Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Allah Efendimiz Muhammed’e, onun âl ve Ashabının üzerine salat ve rahmet indirsin.

Âmin, âmin, âmin.