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19 Eylül 2020 Cumartesi 02:44 | Son Güncelleme:

Taha Akyol kurtuldu, oğlu dolandırıldı

Taha Akyol kurtuldu, oğlu dolandırıldı

Gazeteci-Yazar Taha Akyol, polis olduklarını söyleyen kişilerce hesaplarının FETÖ'nün eline geçtiği bahanesiyle dolandırılmak istendi.

Gazeteci-Yazar Taha Akyol, iki gün önce kendisini arayarak polis olduklarını söyleyen kişilerce hesaplarının FETÖ’nün eline geçtiği bahanesiyle dolandırılmak istendi. Bu esnada, eşinin durumu polise bildirmesiyle Akyol, dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Aynı kişiler Akyol’un oğlu Ertuğrul Akyol’u da arayarak kendisinin banka hesaplarından FETÖ’nün hesaplarına para çekildiğini söyledi. Babasının tehlikede olduğunu da söyleyen dolandırıcılar, Akyol’un 43 bin dolarını almayı başardı. Ekipler, Akyol’un parayı dolandırıcılara verdikleri ana ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Engin K., Ersin D. ve Halil B. yakalandı. Şüphelilerle birlikte 12 bin 350 TL ele geçirildi. Şüpheliler dün adliyeye sevk edildi.

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