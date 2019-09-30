Tabuta gizlemişler! Polisi şaşkına çeviren görüntü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tabuta gizlenmiş 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda, biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Adapazarı Budaklar Jandarma Karakol Komutanlığı ile Jandarma KOM Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik timleri, Abalı Mahallesi Bostancı Caddesi'ndeki caminin yanında bulunan kullanılmayan lojmanda arama yaptı.

Aramada, lojmana ait bir odada bulunan tabut içerisinde poşetler halinde bez ve toprak altına gizlenmiş 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olaya ilişkin biri kadın iki şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 1 hassas terazi, 1 kamera kayıt cihazı ve 1 cep telefonuna el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA