Tabeladaki harf hatası sosyal medyada konu oldu

Bursa-Bilecik karayolu üzerinde Şeyh Edebali´nin türbesini gösteren karayolu yön tabelası, yaklaşık 20 gün önce değiştirilirken harf hatası yapıldı. Tabelada `Şehy Edebali´ yazılırken, kontrol edilmeden asıldığı görüldü. Yoldan geçenler ise harf hatasını cep telefonlarıyla çekip sosyal medyada paylaştı. Bilecik Karayolları 144. Şube Şefliği tarafından yaptırıldığı belirtilen tabeladaki hata sosyal medyada günün konusu oldu. Paylaşımlarda tabelanın düzletilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

(DHA)