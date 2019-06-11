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11 Haziran 2019 Salı 14:40 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 14:40

Tabeladaki harf hatası sosyal medyada konu oldu

Tabeladaki harf hatası sosyal medyada konu oldu

Bilecik'te Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin eşinin babası ve aynı zamanda bir İslam Âlimi olan Şeyh Edebali´nin türbesine giden yolu gösteren trafik levhasında yapılan harf hatası sosyal medyada konu oldu. `Şeyh´ kelimesi yerine yanlışlık sonucu `Şehy´ yazılan tabelayı gören vatandaşlar, cep telefonuyla tabelayı çekerek sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.

Bursa-Bilecik karayolu üzerinde Şeyh Edebali´nin türbesini gösteren karayolu yön tabelası, yaklaşık 20 gün önce değiştirilirken harf hatası yapıldı. Tabelada `Şehy Edebali´ yazılırken, kontrol edilmeden asıldığı görüldü. Yoldan geçenler ise harf hatasını cep telefonlarıyla çekip sosyal medyada paylaştı. Bilecik Karayolları 144. Şube Şefliği tarafından yaptırıldığı belirtilen tabeladaki hata sosyal medyada günün konusu oldu. Paylaşımlarda tabelanın düzletilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

(DHA)

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