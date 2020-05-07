Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında? Nisa Bölükbaşı nereli, ne iş yapıyor? İşte Survivor Nisa'nın hayatı..

Survivor Nisa hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun sık sık araştırma yapmaya başladı. Survivor 2020 gönüllüler takımında yer alan Nisa Bölükbaşı adından sıkça söz ettiriyor. 2018’de Çek Cumhuriyeti’nde U20 kategorisinde ikincilik elde eden Survivor Nisa 15 yaşından beri voleybol oynamaktadır. Peki, Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında? Nisa Bölükbaşı nereli, ne iş yapıyor? Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

SURVIVOR NİSA KİMDİR?

Survivor Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 yılında Prag’da dünyaya geldi. Daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başlayan Nisa Bölükbaşı 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti’ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag’dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka’da 15 yıl oynadı.

15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018’de Çek Cumhuriyeti’nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018’de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.