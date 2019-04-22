Sürücüleri para vermeye zorlayan 5 çocuğun ailesi hakkında işlem yapıldı

Edinilen bilgiye göre 15 Mart-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kavşaklarda dilencilik yapan, sürücüleri para vermeye zorlayan, dilencilik ve kağıt toplayıcılığı yapan çocukların ailelerine Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali'nden işlem yapıldı. Ayrıca 12 şahsa Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldığı belirtilirken, vatandaşları rahatsız eden dilenciliğin önlenmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Çocukların her türlü zararlı faaliyetlerden uzak tutulması ve güvenli eğitim-öğretim görebilmeleri için 2 adet uygulama yapıldığı, yapılan uygulamalarda 62 kişinin sorgulandığı, 3 okul servis aracının denetlendiği, 5 internet kafe ve 66 umuma açık yerin kontrol edildiği bildirildi.

İHA