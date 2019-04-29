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Şura 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Şura 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iplik boyama ve üretim fabrikasındaki 2 kişinin öldüğü patlamada ağır yaralanan Şura Şensoy (23), 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'ndeki iplik boyama ve üretim fabrikasında geçen Cuma günü patlama meydana geldi. Patlamada fabrikanın sahibi İsmail Kasap ile işçiler Ferhat Göral, Şura Şensoy, Bilal Özden ve Serdar Özden yaralandı.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsmail Kasap ve Ferhat Göral olay günü hayatını kaybetti. Patlamada ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören Şura Şensoy, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Genç kızın, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

DHA

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