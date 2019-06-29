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  3. Sungurlu'da doğaya 200 keklik salındı

Sungurlu'da doğaya 200 keklik salındı

Sungurlu'da doğaya 200 keklik salındı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı öncülüğünde süneyle mücadele çalışmaları kapsamında 200 tane kınalı keklik doğaya salındı.

Tarım İl Müdürü Orhan Sarı, bilinçsiz avlanma ve zira ilaçların etkisiyle doğada tahrip olan dengenin kurulması açısından yaban hayatını destekleyici çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
  
Sarı, doğaya salınan kekliklerin de yaban hayatının korunmasına ve gelişmesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.


  
Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu da, süneyle mücadele çalışmalarının devam edeceğini belorterek, çiftçilerden bu çalışmalara destek olmalarını istedi.
   
Programa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Sungurlu İlçe Tarım Müdürü Hicabi Berişbek,Çiftçi Malları Koruma Başkanı Seyfi Erayhan ve çiftçiler katıldı.

(İHA)

 

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