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  3. Sultanbeyli'de üç bankamatik kundaklandı

Sultanbeyli'de üç bankamatik kundaklandı

Sultanbeyli'de üç bankamatik kundaklandı

Üç bankamatiğin ateşe verilmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sultanbeyli’de özel bankalara ait üç bankamatik kundaklandı.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesi’ndeki özel bankalara ait üç bankamatik henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateşe verildi.

Çevredekiler tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA


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