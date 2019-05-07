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  3. Sultanahmet'te binlerce kişi iftar sofrasında buluştu

Sultanahmet'te binlerce kişi iftar sofrasında buluştu

Sultanahmet'te binlerce kişi iftar sofrasında buluştu

İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Odası ve Fatih Belediyesi'nin organizasyonuyla binlerce kişi orucunu Sultanahmet Meydanı'nda açtı.

İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Fatih Belediyesi'nin organizasyonuyla, binlerce kişi Sultanahmet Meydanı'nda iftar sofrasında bir araya geldi.

İftardan önce meydanda mehteran takımı bir konser icra ederken, sonrasında ise Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin de katıldığı iftar programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da iştirak etti.

Vali Yerlikaya, İTO Başkanı Avdagiç ve Fatih Belediye Başkanı Turan, kısa birer konuşma yaptı.

Bu arada, İftar sofralarının saatler önce vatandaşlarca doldurulduğu görüldü.

(AA)

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