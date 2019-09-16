Şule Çet davasında yeni gelişme! 'Olay gecesi kayıtları ortaya çıkabilir'

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, geçen yıl 28 Mayıs'ta saat 03.50'de plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili, Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33), Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılanıyor.

16 Ekim'de görülecek duruşma öncesinde DHA'ya konuşan Şule Çet'in ailesinin avukatı Umur Yıldırım, Çet'in cep telefonundaki bilgilerin soruşturma sırasında 'imaj alma' yöntemiyle yeni bir telefona aktarıldığını söyledi. Sadece parmak iziyle açılabilen cep telefonunun SİM kartının aktif hale getirildiğini ve cep telefonundaki bilgilere erişildiğini anlatan Yıldırım, Çet'in cep telefonundaki e-mail'lerden birisinin de iCloud hesabına ait olduğunu ve yeni telefon üzerinde bu hesabın tekrar kurulmasıyla olay gecesine ait olanların dışındaki bütün verilerin alındığını belirtti. Çet'in cep telefonundaki verilere ilişkin Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından 300 sayfalık rapor hazırlandığını kaydeden Yıldırım, "Bu raporda değerli olan şuydu; intihar veya intihara meyilli bir içerik yoktur. Bu çok değerliydi ve bu soruşturma aşamasında yapıldı. Bilgisayarın geçmişi, telefonun geçmişi, telefondaki rehber, konuşmalar, içerisindeki galerideki resimler, videolar, hepsi hatta resimlerin içeriği, aramaların içeriği, konuşmaları hepsi burada mevcut ve bunların hepsini getirdiler imaj alarak" dedi.

'İKİNCİ KEZ JANDARMA KRİMİNALE GÖNDERİLDİ'

Yıldırım, telefonun emniyette, savcılıkta muhafaza edildiğini vurgulayarak, "Hiçbir şekilde aileye geçmedi. Şu an ikinci defa incelenmek üzere Jandarma Kriminal'e de yollandı ve bunların hepsi mahkeme kayıtlarında var. Bu incelemede olay gecesi kayıtlarının ortaya çıkma ihtimali var. Bizim beklentimiz de umudumuz da bu yönde. Umarım bütün kayıtlar gelir; çünkü son gün bana göre o telefonda Çağatay Aksu ile Berk Akand’ın Şule’ye karşı yaptıklarının bir videosu da çıkabilir veya farklı konuşmalar da çıkabilir, umarım bu çıkar, umarım getirilir" diye konuştu.

'GIDA ZEHİRLENMESİ'

Yıldırım, Şule Çet'in sağlık kayıtları içinde 2010 yılında bir ilaç zehirlenmesi yaşadığına ilişkin verilerin olduğu iddiasıyla ilgili ise, söz konusu vakanın gıda zehirlenmesi olduğunu kaydetti. Yıldırım, "Bu, yemek zehirlenmesi, gıda zehirlenmesi ve gece girmiş sabah çıkmış. Buna ilişkin zaten tetkikler belli, o tetkiklerin hangi durumda yapılacağı da ortada. Dolayısıyla gıda zehirlenmesi dahi intihara, hap zehirlenmesine sokulmaya çalışılıyorsa bu da tutmaz" ifadelerini kullandı.

(DHA)