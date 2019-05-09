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Sudaki basınç azalınca ortaya çıktı

Sudaki basınç azalınca ortaya çıktı

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Küçükoba Mahallesi’nin içme suyundaki basınç problemini çözmek için çalışma başlatan MASKİ ekipleri, hattın içinden 10 metrelik ağaç kökü çıkardı. Çalışmanın tamamlanmasıyla mahallenin içme suyu sorunu çözüldü.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı su sağlamak için aralıksız çalışıyor. MASKİ tarafından, Demirci ilçesine bağlı Küçükoba Mahallesi’nde yaşanan su kesintileri üzerine hattı kontrol eden ekipler, su borularının içerisinden 10 metre uzunluğunda kunduz adı verilen ağaç kökü çıkardı. Cazibeli içme suyuhattının sebep olduğu sıkıntı, MASKİ ekiplerinin müdahalesi ile ortadan kaldırılarak vatandaşların içme suyu sorunu çözüme kavuştu.

Küçükoba Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya, “Mahallemizde bulunan cazibeli hattan gelen suyumuzun azaldığını fark edince hemen MASKİ’ye bildirdik. Kaynaktan biriktirme deposuna gelen kısımda yapılan bakım sırasında boruların içinden 10 metre ağaç kökü çıktı. MASKİ yetkilileri, tıkanmış borularımızı yenileyerek bakımlarını yaptı. Bu sayede kesintisiz ve sağlıklı suya kavuştuk. Hizmetten çok memnun kaldık.Bizlere bu güzel hizmetleri sunan Cengiz Başkanımızın yolu açık olsun. Çalışmalardan dolayı teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz” dedi. 

İHA

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