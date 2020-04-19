Suç makinesine bagajda kelepçe

Durumdan şüphelenip bagajı kontrol eden polisler, bir erkek şahısla karşılaştı. Adının İhsan Heso olduğunu söyleyen şüphelinin parmak izinden asıl kimliğinin Alaa Mohammad olduğu anlaşıldı. Şüphelinin çeşitli mahkemelerce dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, ruhsatsız silahlarla mermi satın alma veya taşıma veya bulundurma, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlarından arandığı belirlendi. Kadın sürücünün ise sevgilisi olduğu öğrenildi.

DHA

