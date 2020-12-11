Su muhallebisi tarifi! Gelinim Mutfakta su muhallebisi nasıl yapılır?

Su muhallebisi tarifi, bugün Gelinim Mutfakta'da günün tatlısı olarak belirlendi. Hafta içi her gün saat 13:00 itibarıyla Kanal D'de yayınlanan programda Onur Büyüktopçu, gelin yarışmacılara su muhallebisi tarifini vererek, belirtilen süre içerisinde yapmalarını belirtti. Peki, Gelinim Mutfakta su muhallebisi nasıl yapılır?

SU MUHALLEBİSİ MALZEMELERİ

4 su bardağı süt 3 su bardağı su yarım su bardağı buğday nişastası yarım su bardağı un yarım su bardağı şeker gül suyu pudra şeker

SU MUHALLEBİSİ TARİFİ

Öncelikle 4 su bardağı sütü 3 su bardağı su, yarım su bardağı buğday nişastası, yarım su bardağı un ve yarım su bardağı toz şekerle muhallebi kıvamına gelinceye kadar sürekli karıştırarak pişirin. Muhallebiye suyla hafifçe ıslattığınız bir tepsiye dökün. Buzdolabında soğuttuktan sonra dilediğiniz biçimde dilimleyin. Üzerine gül suyu gezdirin, pudra şekeri serpip servise sunun.