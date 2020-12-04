04 Aralık 2020 Cuma 00:04 | Son Güncelleme:
Sosyal medyadan ulaşıp kişi başı 60 bin TL aldılar... Sahte vizeyle ABD'de doğum!
Türkiye'den hamile kadınları doğum için yasadışı yollarla ABD'ye götüren ve adam başı 7 bin 500 dolar alan 6 kişi yakalandı. Çetenin karıştığı doğum sayısının 119 olduğu belirtildi.
ABD’nin New York kentindeki bir şebekenin, çocuklarını Amerika’da doğurup vatandaşlık kazanmasını isteyen hamile Türk kadınlarını sahte iş ve turist vizeleriyle ülkeye soktuğu belirlendi. Doğum masraflarının da federal sağlık yardım programı ‘Medicaid’ aracılığıyla karşıladığı öne sürüldü.
ZARAR 16.3 MİLYON LİRA
ABD’de bu yolla 119 çocuğun doğumuna aracılık etmekle suçlanan şüphelilerin, Türkiye’de sosyal medyada “Bebeğim ABD’de doğmalı”, “Amerika’da doğum” başlıklı paylaşımlarla ulaştıkları hamilelerden kişi başına en az 7 bin 500 dolar aldığı iddia edildi. ABD sağlık sisteminin 2.1 milyon dolar zarara uğratıldığı da belirlendi.