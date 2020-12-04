Sosyal medyadan ulaşıp kişi başı 60 bin TL aldılar... Sahte vizeyle ABD'de doğum!

ABD’nin New York kentindeki bir şebekenin, çocuklarını Amerika’da doğurup vatandaşlık kazanmasını isteyen hamile Türk kadınlarını sahte iş ve turist vizeleriyle ülkeye soktuğu belirlendi. Doğum masraflarının da federal sağlık yardım programı ‘Medicaid’ aracılığıyla karşıladığı öne sürüldü.

ZARAR 16.3 MİLYON LİRA



ABD’de bu yolla 119 çocuğun doğumuna aracılık etmekle suçlanan şüphelilerin, Türkiye’de sosyal medyada “Bebeğim ABD’de doğmalı”, “Amerika’da doğum” başlıklı paylaşımlarla ulaştıkları hamilelerden kişi başına en az 7 bin 500 dolar aldığı iddia edildi. ABD sağlık sisteminin 2.1 milyon dolar zarara uğratıldığı da belirlendi.