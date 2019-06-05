Sosyal medyada vicdan hırsızlığı

Bu yöntemle kimi değişik hesaplardan farklı hesap numaraları veriyor, kimisi de takipçi kazanıp sayfalarına otomatik ilan alarak tahmin edilemeyecek kadar büyük kazançlar sağlıyor. Dolandırıcıların sahte belge ve rapor da hazırladığını belirten avukat Ümit Karadağ, “Bilişim yoluyla büyük vurgun yapılıyor. Asıl ihtiyacı olanlara yardımın da önü kesiliyor. Vatandaşlar mutlaka şikayetçi olmalı" dedi.