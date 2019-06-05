05 Haziran 2019 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 08:00
Sosyal medyada vicdan hırsızlığı
Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya sitelerinde sahte hesaplar açan dolandırıcılar, “Kızım kayboldu. Allah rızası için paylaşın”, “Hasta bebek ameliyatı için para lazım” gibi paylaşımlar yaparak vatandaşların vicdanına dokunuyor.
Bu yöntemle kimi değişik hesaplardan farklı hesap numaraları veriyor, kimisi de takipçi kazanıp sayfalarına otomatik ilan alarak tahmin edilemeyecek kadar büyük kazançlar sağlıyor. Dolandırıcıların sahte belge ve rapor da hazırladığını belirten avukat Ümit Karadağ, “Bilişim yoluyla büyük vurgun yapılıyor. Asıl ihtiyacı olanlara yardımın da önü kesiliyor. Vatandaşlar mutlaka şikayetçi olmalı" dedi.