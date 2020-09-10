  • $7,4786
  • 8,8459
  • 467.949
  • 1099.68
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Yaşam
  • Sosyal medyada tepki çeken görüntüler... Çıplak ayakla turşuluk biberleri ezdi!
10 Eylül 2020 Perşembe 00:32 | Son Güncelleme:

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler... Çıplak ayakla turşuluk biberleri ezdi!

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler... Çıplak ayakla turşuluk biberleri ezdi!

Gaziantep'te turşu yapılmak için hazırlanan fıçıya çıplak ayaklarıyla giren ve içindeki biberleri ayak ve elleriyle bastırarak ezen genç, sosyal medya büyük tepki çekti.

Turşu yapılmak için hazırlanan fıçıya çıplak ayaklarıyla giren ve içindeki biberlere ayak ve elleriyle bastırdığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan gencin davranışı tepkilere neden oldu. 

DHA'nın aktardığı habere göre, sosyal medyada yoğun eleştiriye yol açan görüntülerin nerede çekildiği araştırılıyor.

​Kısa süre önce salçalık domatesleri çıplak ayaklarıyla ezen bir kişinin tepkiye yol açan görüntüleri hafızalarda tazeliğini korurken, bu kez bir tesiste biber turşularının bulunduğu varil şeklindeki bidona çıplak ayaklarıyla giren bir kişi bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydettirip sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan girdiği bidondaki turşuluk biberleri el ve ayağıyla ezen gencin bu davranışı, videoyu izleyenlerin büyük tepkisine yol açtı. Sosyal medyada fenomen olabilmek ve daha fazla takipçi kazanabilmek adına yapıldığı belirtilen görüntüleri izleyenler, sorumsuz gencin bulunmasını isterken, görüntünün çekildiği tesisin de uyarılmasını istedi.

Yetkililer, sosyal medyada tepkiye yol açan görüntünün çekildiği tesisin belirlenmesine yönelik araştırmasını sürdürüyor.

<p class='MsoNormal'>Peki, imam hatip mezunları çirkin ifadelere nasıl tepki gösteriyor? ÖNDER Gene

İmam hatip mezunları çirkin ifadelere ne diyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

2 bin 500 yıllık 13 tahta tabut bulundu

9 Eylül Çarşamba Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları kaç TL?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.