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  3. Sosyal medya fenomenine şok! Uyuşturucudan gözaltına alındı

Sosyal medya fenomenine şok! Uyuşturucudan gözaltına alındı

Sosyal medya fenomenine şok! Uyuşturucudan gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, "uyuşturucu madde kullanmayı alenen özendirme"den yakalandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu maddeyi kullanmayı özendirenlere karşı çalışma başlattı. Bu kapsamda sosyal medya fenomeni olarak bilinen Pelinsu M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Pelinsu M, adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla tanındığı öğrenildi.

AA

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