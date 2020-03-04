Sosyal medya fenomeni olan kargayı besleyen şoför konuştu: Benimle dalga geçiyorlar

Sosyal medyada fenomen olan hırsız kargayı besleyen şoför konuştu. Şoför Ferhat Yılmaz, "Para getirdiği için benimle dalga geçenler oluyor. Bana 'Sen mi çalıştırıyorsun' diyerek şaka yapıyorlar" dedi.

Gebze'de bulunan Fatih Marmaray Durağında bir kadının İstanbul Kart'ına para yüklemek istediği sırada 20 lirasını, daha sonra yan tarafta bulunan halk otobüsü kooperatifindeki bir kişinin 5 lirasını çalmasıyla sosyal medyada ünlenen karga, Marmaray durağının yan tarafında bulunan halk otobüsü kooperatifi çalışanlarının maskotu oldu. Karganın acıktığı zaman kooperatif durağına geldiğini ifade eden şoförler, bazı şoförlerin karganın gelmesi için gökyüzüne para gösterdiklerini belirtti.

Karganın ilk olarak kooperatifin çay ocağındaki simit tezgahına geldiğini ve tezgahta bulunan simitleri yediğini ifade eden çay ocağı işletmecisi Ferhat Yılmaz, "Ben 2 ay önce burada işimin başındayken, karga gelip simit tezgahına kondu. Biraz simit verdim onu yedi ve dostluğumuz böylece başlamış oldu. Daha sonra elime gelmeye başladı ve sürekli geliyor. 2-3 günde bir geldiği oluyor bizim kooperatife. Benden kaçmıyor, bize çok alıştı, sürekli buraya geliyor. Baya gırgır, şamata yapmaya başladık, buralarda olduğunda her çağırdığımızda geliyor. Geçenlerde Marmaray'da bir para çalmış. Bende bilmiyorum onu internetten duydum ve daha sonra bana söyleyenler oldu. Bizim bir arkadaşımızın da 5 lirasını kaptı ama daha sona parayı geri aldık." dedi.

'KARGA ÜNLÜ OLDU'

Sosyal medyada ünlenmesinin ardından kargaya 'Şakir' adı verdiklerini söyleyen Ferhat Yılmaz, "Biz burada yemeğini suyunu veriyoruz sürekli. Şu an burada yok ama acıktığı zaman geliyor. İsmini 'Şakir' koyduk. Şakir diye bağırdığımız zaman buralarda olduğu zaman yanımıza geliyor. Çok değişik tepkiler aldık, burada olduğu zaman arkadaşlar video çekiyor, karga baya ünlü oldu" diye konuştu.