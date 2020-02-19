Sosyal medya fenomeni Ares Özdemir hayatını kaybetti!

Sosyal medyada paylaştığı videolarla kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan Ares Özdemir'den üzücü son dakika haberi geldi. 'Ares' takma isimli Şeyhmus Özdemir, 'Reklam filmi çekeceğiz' bahanesiyle ormanlık alana götürülerek iki kişi tarafından öldüresiye dövülmüştü. Ares Özdemir yaklaşık 12 gündür yaşam mücadelesi verdiği hastanede bugün hayatını kaybetti. Hastane bahçesine gelen Özdemir'in yakınları ile arkadaşları uzun süre gözyaşı dökerken, fenomenin annesi Sultan Kızılay'ın "Bana evlat acısı yaşatmayın. Ne olur yalvarıyorum. Evladım gidiyor. Hala kalbi çarpıyor. Hala benim bir umudum var" sözleri ise yürekleri yaktı. Öte yandan, Özdemir'i Antalya'ya çağırıp darp eden kişi polisteki ifadesinde Ares'in kızını mesajla taciz ettiğini iddia etmişti.

ÜNLÜ SOSYAL MEDYA FENOMENİ ARES ÖZDEMİR HAYATINI KAYBETTİ!

Sosyal medyada çektiği videolarda 'Ares Özdemir' adını kullanan Şeyhmus Özdemir, Diyabakır'daki annesini arayarak "Reklam filmi çekmek için beni ajans çağırdı. Bugün sözleşme imzalayacağız' dedi. Ardından iki kişiyle bir kafede buluşan Ares, iddiaya göre yine aynı kişilerce arabayla ormanlık alana götürülüp darp edildi.

Olay, 4 Şubat Salı günü Kepez ilçesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir sosyal medyada çektiği videolarda 'Ares Özdemir' adını kullanan Şeyhmus Özdemir (20), Diyarbakır'daki annesini arayarak 'Reklam filmi çekmek için beni ajans çağırdı. Bugün sözleşme imzalayacağız' dedi.

Ardından iki kişiyle bir kafede buluşan Özdemir, iddiaya göre yine aynı kişilerce arabayla ormanlık alana götürülüp darp edildi. Özdemir, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırıldı. İhbarın ardından araştırma başlatan polis, sosyal medya fenomenini darp ettiği iddia edilen V.E. ve K.E.'yi gözaltına aldı.

Şüpheli baba ve oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaklaşık 12 gündür yaşam savaşı veren Özdemir'in bugün beyin ölümü gerçekleşti. Haberi alan yakınları hastane bahçesine gelerek, uzun süre gözyaşı döktü.

"Allah rızası için kim ne yapabiliyorsa gelsin, doktor istiyorum" diyen acılı anne Sultan Kızılay, "Bu çocuğu yaşatacak bir doktor istiyorum. Bana evlat acısı yaşatmayın. Ne olur yalvarıyorum. Duyun benim sesimi. Duyun duyun duyun. Evladım gidiyor. Hala kalbi çarpıyor. Hala benim bir umudum var. Gerekirse benim beynimi çıkarın ona takın. Beyin nakli yapın. Ne istiyorsanız ben hazırım, ne olur Allah rızası için. Allah rızası için oğluma yardım edin. Bir doktor istiyorum. Tamam sakat olsun, ama ölmesin ben ona bebek gibi bakarım. Yavruma, çocuğuma bebek gibi bakarım. Ölmesin benim çocuğum. Kurban olduğum Allah için biri benim sesimi duysun. Benim çocuğum 12 gündür burada, ben onu bir umutla bekliyorum. Ben yavrumu bir umutla bekliyorum. Ne olur bana yardım edin" dedi.

SALDIRGANLARIN SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI!

TikTok uygulamasındaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ares Özdemir, kendisini reklam vaadiyle kandırıp Antalya'ya davet eden iki kişi tarafından öldüresiye darp edilmişti. Özdemir'i Antalya'ya çağırıp darp eden kişi polisteki ifadesinde, Ares'in kızını mesajla taciz ettiğini iddia etmişti.

Sosyal medyada çektiği videolarda 'Ares Özdemir' adını kullanan Şeyhmus Özdemir, Diyabakır'daki annesini arayarak "Reklam filmi çekmek için beni ajans çağırdı. Bugün sözleşme imzalayacağız' dedi. Ardından iki kişiyle bir kafede buluşan Ares, iddiaya göre yine aynı kişilerce arabayla ormanlık alana götürülüp darp edildi.

ARES ÖZDEMİR KİMDİR??

Tik Tok'da 128 bin takipçiyle fenomen haline gelen Ares Özdemir, daha çok eğlenceli içerikler üretiyor. Aynı zamanda videolarında şarkılar da seslendiriyor. Özdemir, 20 yaşında ve aslen Diyarbakırlıdır. Sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilere göre Dicle Üniversitesinde eğitim alıyor.

Antalya'da yaşamını sürdüren Ares'in gerçek adı Şehmus Özdemir'dir, sosyal paylaşım sitelerinde Ares adıyla biliniyor.