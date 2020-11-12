Haliç Köprüsü'nde tehlikeyle dans: Beğeni uğruna Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüdü

Sosyal medya paylaşımı yapmak için Haliç Köprüsü'nün kirişlerine çıkarak öylece yürüyen genç, yürekleri ağza getirdi. Düz yolda yürüyormuşçasına tehlikeye aldırış etmeyen gencin o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA'da yer alan habere göre, Haliç Köprüsünün kirişlerine çıkan kişi, iddiaya göre sosyal medya hesaplarından paylaşmak için arkadaşlarına video çektirdi. Kirişlerin üzerinde yürüyen genç, tehlikeye aldırmadan o anları arkadaşlarına kaydettirdi.

Yürekleri ağza getiren anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.