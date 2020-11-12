12 Kasım 2020 Perşembe 11:25 | Son Güncelleme:
Haliç Köprüsü'nde tehlikeyle dans: Beğeni uğruna Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüdü
Beğeni uğruna tehlikeyi hiçe sayan bir genç, Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüdü. Gencin Haliç Köprüsü'nde tehlikeyle dansı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sosyal medya paylaşımı yapmak için Haliç Köprüsü'nün kirişlerine çıkarak öylece yürüyen genç, yürekleri ağza getirdi. Düz yolda yürüyormuşçasına tehlikeye aldırış etmeyen gencin o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
DHA'da yer alan habere göre, Haliç Köprüsünün kirişlerine çıkan kişi, iddiaya göre sosyal medya hesaplarından paylaşmak için arkadaşlarına video çektirdi. Kirişlerin üzerinde yürüyen genç, tehlikeye aldırmadan o anları arkadaşlarına kaydettirdi.
Yürekleri ağza getiren anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.