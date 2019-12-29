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  3. Son depremler Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları: Erzurum ve Kars'ta deprem mi oldu?

Son depremler Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları: Erzurum ve Kars'ta deprem mi oldu?

Son depremler Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları: Erzurum ve Kars'ta deprem mi oldu"

Erzurum ve Kars’ta deprem mi oldu? sorusu araştırılıyor. Son depremler ile ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklamaları yoğun ilgi görüyor. Afet ve Acil Durum Yönetim Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara ulaşabilirsiniz.

Son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Erzurum ve Kars’ta deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetim Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin merkez üssünün Erzurum Narman olduğunu belirtirken büyüklüğünün ise 4.3 olarak duyurdu.

KARS’TA DEPREM OLDU! ERZURUM’DAN DA HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetim Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem yerin 7 kilometre altında saat 14.20'de gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin merkez üssünün Erzurum Narman olduğunu belirtirken büyüklüğünün ise 4.3 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER


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