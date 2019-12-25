Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9506
  • 6,6063
  • 285.133
  • 113153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Son depremler: İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika deprem açıklaması

Son depremler: İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika deprem açıklaması

Son depremler: İstanbul'da deprem mi oldu" Kandilli Rasathanesi son dakika deprem açıklaması

Son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul’da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem açıklamalarını resmi internet siteleri üzerinden yapıyorlar. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre saat 22.35 sularında Marmara Denizi'nin 16.6 kilometre derinliğinde 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

“İstanbul’da deprem mi oldu?” sorusu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi son dakika deprem açıklaması merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem açıklamalarını resmi internet siteleri üzerinden yapıyorlar. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre saat 22.35 sularında Marmara Denizi'nin 16.6 kilometre derinliğinde 3.5 şiddetinde bir deprem gerçekleşti.

SON DAKİKA DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre saat 22.35 sularında Marmara Denizi'nin 16.6 kilometre derinliğinde 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Tekirdağ - Yeniköy açıklarında meydana gelen depremi İstanbul’da yaşayan vatandaşlar da hissetti.


Sefirin Kızı Çukur'u tahtından mı ediyor?
Pınar Deniz ve Berk Cankat çiftinden üzen haber!
Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı'ya olay gönderme!
'Canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim'
Hayal Köseoğlu paylaştı, dikkat çeken sevgilisi oldu!

Murat Çiçek´ten Yerli Otomobil Cevabı: Bağnazsınız, Yobazsınız

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Avrupa'nın en çok maaş ödeyen 20 kulübü!

LGS Aralık ayı sayısal bölüm örnek soruları yayınlandı!