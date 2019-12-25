Son depremler: İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika deprem açıklaması

“İstanbul’da deprem mi oldu?” sorusu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi son dakika deprem açıklaması merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem açıklamalarını resmi internet siteleri üzerinden yapıyorlar. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre saat 22.35 sularında Marmara Denizi'nin 16.6 kilometre derinliğinde 3.5 şiddetinde bir deprem gerçekleşti.

İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre saat 22.35 sularında Marmara Denizi'nin 16.6 kilometre derinliğinde 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Tekirdağ - Yeniköy açıklarında meydana gelen depremi İstanbul’da yaşayan vatandaşlar da hissetti.