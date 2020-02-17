Elazığ son dakika deprem oldu! Son depremler Kandilli Rasathanesi-AFAD haberleri

Elazığ son dakika deprem mi oldu? sorusu ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. AFAD'ın son dakika açıklamasında, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.42'de deprem meydana geldiğini bildirildi. 7.56 km derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.2 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini 4.1 km olarak duyurdu.Haberimiz içerisinden en son ne zaman deprem olduğu ile ilgili güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

ELAZIĞ'DA DEPREM OLDU

AFAD'ın son dakika açıklamasında, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.42'de deprem meydana geldiğini bildirildi. 7.56 km derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.2 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini 4.1 km olarak duyurdu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG)

17.02.2020, 14:42:13 TSİ

Büyüklük: 4.5

Derinlik: 4.1 km

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