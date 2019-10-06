Son depremler: 6 Ekim Kandilli Rasathanesi son dakika deprem açıklamaları

Son depremler ile ilgili Kandilli Rasathanesi açıklamaları yakından takip ediliyor. 6 Ekim son dakika deprem mi oldu? 26 Eylül’de Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre İstanbul’da 13.59’da gerçekleşen 6.0 Mw büyüklüğünde, AFAD’dan alınan bilgiye göre ise 5.8 Mw büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Vatandaşlar bu depremin ardından yapılan açıklamaları daha yakından takip etmeye başladılar. Haberimiz içerisinden yapılan güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

SON DEPREMLER

5 Ekim’de Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 17.51'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD alınan bilgilere göre; Marmaris açıklarında saat 17.51'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

EGE’DE DEPREM

4 Ekim’de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 66 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Ege Denizi'nde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ilçede olumsuzluğa yol açmadığını bildirdi.

Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün saat 23.20'de Datça ilçesi açıklarında kaydedilen depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığını belirterek, "An itibarıyla depremden kaynaklı olumsuz durum bilgisi gelmedi." ifadesini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), depremin merkez üssünün Datça ilçesine 66 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlenmişti.