Son depremler 2019 Kandilli Rasathanesi açıklaması! Son dakika deprem mi oldu?

Son dakika deprem açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan deprem açıklamaları araştırılıyor. 10 Eylül’de Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesine 96,28 kilometre mesafede gerçekleşen depremin 6,73 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı. 9 Eylül’de saat 12.56’da merkezüssü Van’ın Saray ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi resmi internet sitesi üzerinden deprem açıklamalarını duyuruyor. Son yapılan açıklamalar şu şekilde:

10 Eylül’de Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.06'da Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 96,28 kilometre mesafede gerçekleşen depremin 6,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VAN’DA DEPREM

9 Eylül’de saat 12.56’da merkezüssü Van’ın Saray ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van'da merkez üssü Saray ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Van'ın Saray ilçesinde saat 12.56'da, Richter ölçeğine göre 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 21,26 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, ilçede hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir hasar ve yaralanma olmadı.