Son depremler: 11 Ekim AFAD- Kandilli Rasathanesi son dakika deprem açıklamaları

Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri araştırılıyor. Son depremler yoğun ilgi görüyor. 26 Eylül’de Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre İstanbul’da 13.59’da gerçekleşen 6.0 Mw büyüklüğünde, AFAD’dan alınan bilgiye göre ise 5.8 Mw büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. 10 Ekim’de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 19.52'de Marmara Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

EGE’DE DEPREM!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.55'te Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 28 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Ayvacık ilçesine yaklaşık 25 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

MARMARA’DA DEPREM MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 19.52'de Marmara Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem hissedildi.

Deprem Yalova'ya 3,71 kilometre uzaklıkta ve 10,66 kilometre derinlikte meydana geldi.

Yalova Valisi Muammer Erol, Marmara Denizi Yalova açıklarında meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar ve olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4,0 büyüklüğündeki depremin ardından kurumlarla irtibat halinde olduklarını vurgulayarak, "İlimizde meydana gelen depremin ardından herhangi bir hasar ve olumsuzluk yaşanmamıştır." dedi.

Öte yandan Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

AFAD Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 22.32'de Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.

Deprem Yalova'ya 2,97 kilometre uzaklıkta ve 11,21 kilometre derinlikte meydana geldi.

SON DEPREMLER